Covid-19, Istat ha aggiornato i dati sulla mortalità

Ci sono, ovviamente, comuni in cui è aumentata la mortalità. Altri, specie i più piccoli, in cui si è ridotta. Ma si tratta di realtà in cui anche un solo funerale in più o in meno può fare la differenza. Ecco allora che, per permettere al lettore di capire come siano andate le cose nel proprio comune, VareseNews ha realizzato questo grafico.

I dati arrivano da Istat, che ha rilasciato i numeri relativi alla mortalità registrata nel corso del 2020 (rappresentata in rosso sul grafico) e alla media dei decessi nel periodo compreso tra il 2015 ed il 2019 (identificata dalla linea grigia). Di default viene visualizzata la situazione nel capoluogo, il filtro in basso (in alto a sinistra per chi legge da desk) consente di selezionare un altro dei 138 comuni della provincia.

L’indicatore relativo alla mortalità è importante per capire quale sia stato l’impatto della pandemia. Ovviamente, non c’è modo di sapere se tutte le persone morte in più rispetto alla media degli anni passati fossero malate di Covid-19. Ma, dato che il numero dei positivi dipende da quello dei tamponi effettuati, quello dei decessi viene considerato un indicatore più affidabile per misurare gli effetti del Sars-CoV-2 su un territorio.

Osservando la linea relativa al capoluogo, si nota in maniera molto chiara l’effetto della prima ondata, con un numero di decessi a marzo e aprile decisamente superiore alla media. Dopodiché i valori si riallineano alla media, pur rimanendo nel caso del capoluogo superiori. I dati si fermano a settembre e quindi non danno conto degli effetti della seconda ondata, che sta colpendo il territorio varesino più duramente della prima.