“Cugliate Fabiasco Alternativo“  presenta il proprio simbolo

L’idea nasce dal voler rappresentare l’attuale situazione politico/amministrativa con il colore grigio, un qualche cosa di fermo, piatto, duro da scalfire per gli equilibri che in 30 anni di amministrazione monocolore sono stati imposti che abbiamo deciso di rappresentare con un strada asfaltata che fa da sfondo racchiusa in un cerchio rappresentante la “cerchia d’elìte” attualmente isolazionista.

Al centro del simbolo sbuca un fiore che con costanza, perseveranza e forza di volontà spacca l’asfalto per portare nuovi colori, alternative, innovazioni, linfa nuova dove le idee sono esaurite da tempo.

«Abbiamo scelto il fiore anche perché è la proiezione verso il futuro più completa in natura: nessuno si interessa da dove arrivi (chi guarda il seme?), cosa ha fatto o detto in passato ma lo si aiuta a crescere valutandolo sul dove vuole andare: sbocciare in qualcosa di magnifico!», dicono dal gruppo.

Pagina Facebook e Instagram Cugliate Fabiasco Alternativo