Il fascino del parco di Villa Durini con la neve, visto dal drone

Un volo su Gorla Minore per raccontare il fascino del parco di Villa Durini, sede del Comune e della scuola primaria.

Frequentato in tutte le stagioni per una passeggiata o come ritrovo fra amici, il parco viene da sempre immortalato dai gorlesi in tante foto. Questa volta grazie ad un drone ecco un video, inviatoci dall’assessore Giuseppe Migliarino, orgoglioso delle riprese realizzate dal nipote Andrea e soprattutto del suo paese, ancora più bello imbiancato di neve.