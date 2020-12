A Gavirate, sosta gratuita ma a tempo per tutto dicembre

Sosta gratuita ma a tempo in tutto il Comune di Gavirate. La giunta ha disposto la sospensione del pagamento per tutto il mese di dicembre dei parcheggi nel centro storico, ovvero in piazza Carducci, in via Garibaldi ed in via XXV Aprile.

I parcometri sono dunque temporaneamente disattivati ma è prevista la possibilità di fermarsi per massimo un’ora con l’opposizione del disco orario.