Guasto sulla Varese-Treviglio, ritardi su Luino e Saronno

Problemi questa mattina, mercoledì 23 dicembre per un guasto sulla linea Treviglio-Milano-Varese: il treno 24522 non viene effettuato, mentre il 24515 ha terminato la corsa nella stazione di Porta Garibaldi e il 24535 partirà da Milano Certosa invece che da Varese.

Problemi al mattino presto anche su altre linee interessate dai pendolari varesini.

Sulla Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano la corsa 2521 oggi non sarà effettuata per un intervento di manutenzione straordinaria, mentre il treno 24917 sulla linea Saronno-Seregno-Milano-Albairate per esigenze di circolazione Rfi viaggia con 13 minuti di ritardo.

Infine ritardi si segnalano anche sulla Linea Luino-Gallarate-Milano per i convogli 25324 e 25307.