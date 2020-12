Intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza della corte Bassani ad Albizzate

Nella mattina di sabato 12 dicembre una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta con l’autoscala in via Solferino ad Albizzate per la messa in sicurezza di una porzione del tetto dell’immmobile comunale della vecchia corte Bassani.

L’intervento si è reso necessario dopo che la recente nevicata ha smosso le tegole su parte della copertura dell’immobile che da anni versa in stato di abbandono. Sul posto anche l’assessore ai lavori pubblici Massimiliano Rizzi e il sindaco Mirko Zorzo che parlano di un intervento necessario ma che non deve destare eccessiva preoccupazione. Saranno sistemate alcune tegole e rinforzata la copertura.

Sull’intero complesso del quadrilatero storico che comprende la corte Bassani è in corso un lungo processo autorizzativo su un progetto che ne prevede la riqualificazione. La questione di questa porzione di centro storico è annosa: versa in stato di abbandono da decenni e la commistione tra proprietà pubblica e privata dell’area ne hanno sempre reso difficile la riqualificazione. Negli anni si sono succeduti molti progetti ma fino ad ora nessuno è arrivato all’approvazione esecutiva.