“La locanda delle Meraviglie”, il film dei Sonics

Il periodo natalizio ha sempre visto nascere le nuove produzioni teatrali dei Sonics, quest’anno in cui non è stato possibile, la Compagnia ha pensato ad un nuovo modo per rimanere in contatto con il suo pubblico nonostante la pandemia.

E’ così che è nato il film “La locanda delle Meraviglie”, un’antologia dei loro spettacoli teatrali più conosciuti raccontata attraverso contributi video registrati negli anni nei teatri italiani, arricchiti dalla presenza di un istrionico Signor Lumière, personaggio che condurrà lo spettatore digitale all’interno del mondo colorato dei Sonics.

“La nostra compagnia, come tutte quelle che fanno spettacolo dal vivo, sta accusando un colpo durissimo, i nostri incassi sono calati praticamente del 100%, un danno economico devastante che mette a rischio la nostra esistenza. Noi però non abbiamo mollato e abbiamo voluto guardare oltre, cercando di capire quale potesse essere la migliore sinergia tra le soluzioni offerte dal digitale e l’unicità delle emozioni che sa regalare il gesto teatrale. Abbiamo capito che la vera grande opportunità regalataci dallo schermo è quella di fornire allo spettatore diversi ed inediti punti di vista. Quando si è seduti a teatro si vive un’esperienza emotiva totalizzante che coinvolge più sensi ma che offre la sola visione da un punto fisso; le telecamere possono invece mostrare la stessa performance da angolazioni diverse mettendo in risalto i corpi in movimento, le espressioni degli acrobati, il loro respiro, la concentrazione, la tensione muscolare, le macchine sceniche, le soluzioni tecniche e tanto altro… Il film “La Locanda delle Meraviglie” rappresenta l’occasione per sperimentare questa nuova opportunità di visione” (Alessandro Pietrolini).

DOVE E COME GUARDARE IL VIDEO

Il film “La Locanda delle Meraviglie” sarà disponibile in modalità “on demand” solo ed esclusivamente dal 26 Dicembre 2020 al 7 Gennaio 2021.

Per vederlo basterà collegarsi al sito www.sonics.it/onDemand e registrarsi.

COSTI

PREZZO SPECIALE per acquisti entro il 25 dicembre: 8 €

ACQUISTO tra il 26 dicembre 2020 e il 7 gennaio 2021: 12 €.

Per chi vuole inoltre entro il 25 dicembre, c’è la possibilità di partecipare economicamente alla produzione de La Locanda delle Meraviglie acquistando il pacchetto Famiglia Sonics a 20 €, in questo modo si sarà citati con dedica nei credits del film.

IMPORTANTE: il film potrà essere visionato in qualsiasi momento dal 26 dicembre al 7 gennaio ma solo per 4 ore.

Acquistando la visione del film, lo spettatore darà un contributo tangibile alla ripartenza dei Sonics e vivrà l’inizio della loro trasformazione in “Sonics 2.0”.