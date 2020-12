La Piva Rock non si arrende alla pandemia: su YouTube il video per Natale 2020

Quest’anno i loro curiosi mezzo di trasporto – trattori, quad e altro agghindati a slitta di Babbo Natale – dovrà forzatamente restare in garage, ma i ragazzi che durante ogni Avvento danno vita alla Piva Rock Band non sono rimasti in silenzio. Il gruppo musicale che da molti anni allieta i giorni che precedono il Natale e che, nella Notte Santa, girano per Gemonio – il paese dove la band ha visto la luce nel 2007 – ha deciso di accompagnare anche le festività 2020, pur segnate dalla pandemia.

Per superare il blocco causato dalle disposizioni sanitarie – che vietano gli assembramenti e quindi le manifestazioni cui di solito la Piva Rock partecipa – il gruppo ha deciso di pubblicare un video musicale su Youtube. Due i brani scelti per formare un medley – “Carol of the bells” e “We wish you a merry Christmas” – con ogni componente che ha registrato la propria traccia a casa, evitando così di doversi ritrovare in gruppo in una sala di registrazione.

Per pubblicare il video abbiamo scelto il 13 dicembre, per Santa Lucia – racconta Riccardo Cogliati, che si alterna tra tastiere e sassofono e che è tra i fondatori della Piva Rock – Non un giorno a caso perché la tradizione di molti luoghi, anche in Lombardia, vuole che i bambini festeggino proprio in quella data la ricezione dei doni. E così, sperando che tutta Italia possa tornare a festeggiare il Natale come si dovrebbe, siamo usciti con il video facendo gli auguri a tutti coloro che ci vogliono ascoltare».

I due brani natalizi sono quindi stati arrangiati in stile rock per poi essere eseguiti nella propria abitazione dai sette componenti della band. Oltre a Cogliati, ci sono il violinista Federico Bonoldi, i chitarristi Lorenzo Gadolini e Paolo Santi, il batterista Luca Distaso e il bassista Paolo Roscio. Per ultima, come si conviene a ogni presentazione musicale che si rispetti, lasciamo la splendida voce di Giada Metaldi, la cantante a cui è affidata la parte vocale dell’esibizione.