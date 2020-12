Lutto per Peo Albini, titolare della libreria Nuova Terra

Un malore improvviso, questa mattina, sabato 12 dicembre, si è portato via Peo Albini, titolare della libreria legnanese Nuova Terra. Uomo di cultura, aveva saputo creare in città un angolo particolarmente apprezzato dagli amanti della lettura ma an che per tutti coloro che volevano apprezzare le sue qualità umane.

«Nonostante i settant’anni e passa sulle spalle- scrive il collega Gigi Marinoni in un ricordo che condividiamo-, lo animava il desiderio di continuare a conoscere, a sapere quel che il mondo ci offre e che invece ci potrebbe regalare se davvero tutti cominciassimo a ragionare su quel che succede per cercare di migliorarci, noi e i luoghi che abitiamo».

Ancora da definire giorno e orario dei funerali che, probabilmente, si svolgeranno a Oggiona con Santo Stefano, località di residenza della famiglia.