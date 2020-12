Pro Patria, i primi impegni del 2021 per chiudere il girone di andata

Se il 2020 si è chiuso con l’importante vittoria sulla Giana Erminio, il nuovo anno per la Pro Patria si aprirà con due sfide storiche e affascinanti.

Domenica 10 gennaio, per la prima gara nel 2021, i tigrotti andranno a Livorno. Allo stadio “Armando Picchi”, che in questa stagione ha già visto la squadra di mister Ivan Javorcic vincere in Coppa Italia, si giocherà alle ore 15.00.

La seconda partita in programma sarà una bella vetrina da sfruttare per l’ambiente biancoblu. Sabato 16 gennaio di fatti allo “Speroni” ci saranno le telecamere di Sky (la gara verrà trasmessa in diretta sul canale 252) per la gara contro l’Alessandria. Fischio d’inizio sempre alle ore 15.00.