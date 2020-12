Regali Nerd: ecco come scegliere

Al giorno d’oggi la cultura Nerd si è diffusa in maniera molto significativa ed è difficile conoscere qualcuno che non abbia idea di cosa si tratti. Sebbene le sue origini siano prevalentemente statunitensi, oggi anche nel nostro Paese sappiamo bene chi sia un ragazzo Nerd e in generale di cosa si interessa. Ma quali potrebbero essere delle idee regalo utili per una persona Nerd? Prima di indicarvi alcune idee regalo eccezionali, dobbiamo chiarirvi alcuni aspetti fondamentali di questa particolare cultura.

Origini della cultura Nerd

Come abbiamo già accennato, questo tipo di cultura ha sicuramente delle origini statunitensi. Probabilmente l’immagine del ragazzo Nerd, che si avvicina a quella del “secchione”, da noi conosciuta già da tempo, si è diffusa intorno agli anni Sessanta.

Difatti, uno dei primi esempi eclatanti dell’esistenza di questa cultura è stato il fatto che la parodia di James Bond versione Nerd veniva diffusa in alcuni giornali universitari: il protagonista era uno studente che aveva degli occhialoni spessi, era basso e si vestiva con improbabili camicie bianche. Inoltre, si trattava di una persona particolarmente timida e che difficilmente riusciva a fare amicizia, in particolare con le ragazze.

Più avanti, però, negli anni Ottanta, l’immagine del ragazzo Nerd fece capolino in alcune serie Tv ed era ancora più vicina al nostro ideale moderno: ovvero, si trattava di una persona mingherlina, con occhiali e che era particolarmente studioso e imbranato, sotto certi aspetti.

Diciamo che il cambiamento della figura Nerd negli ultimi anni è stato però significativo. Al giorno d’oggi, infatti, non viene più inteso questo termine come una presa in giro, ma bensì come una vera e propria categoria di appartenenza. Una diffusione talmente significativa che tantissimi film e serie Tv negli ultimi anni hanno proprio come protagonisti alcuni personaggi Nerd di vario tipo.

Regali Nerd

Per esempio, delle particolari penne USB che consentono di effettuare backup, utili per non perdere file e immagini importanti; caricabatterie portatili o prodotti per pulire gli schermi di smartphone o pc.

Indubbiamente dobbiamo conoscere prima una determinata persona per fare una scelta che sia adeguata alle sue esigenze e che quindi possa risultare un regalo unico. Considerate la persona, con le sue caratteristiche e le sue preferenze e poi orientate la scelta anche in base al vostro budget: esistono prodotti che possono rispondere praticamente ad ogni esigenza, economica e non.

A prescindere da tutto, solitamente tra i regali che maggiormente attirano una persona Nerd troviamo manga, action figures, e prodotti legati alla tecnologia: in questo caso, possiamo veramente sbizzarrirci come meglio crediamo, visto che i prodotti sul mercato non mancano.