Il Servizio Civile di SOS Malnate è pronto a partire

In attesa delle date di presentazione della domande, Sos Malnate si porta avanti e anticipa alcune informazioni utili sul servizio civile.

«Siamo in attesa di sapere – spiegano dalla Onlus malnatese, entro la fine dell’anno, se il nostro progetto di servizio civile sarà finanziato. E’ possibile lasciare i propri contatti a questo link (qui) per essere sempre aggiornati sulle prossime scadenze. Per il momento comunichiamo qualche informazione utile per chi vorrà fare domanda. Partecipate al servizio civile, sarà un anno che vi cambia la vita. Vi darà l’opportunità di aiutare gli altri ma anche sé stessi. Per molti è il primo modo per entrare in contatto con il mondo lavorativo e per effettuare un’esperienza da evidenziare sul proprio curriculum vitae».

Il Servizio Civile in Sos Malnate prevede diverse attività: corsi di formazione, inserimento negli equipaggi come addetti al trasporto sanitario, centralino, accompagnamento disabili

Possono presentare domanda i ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 28 anni. Il Servizio Civile dura 12 mesi, con un impegno settimanale di 25 ore di

attività suddivisi su due turni.

I vantaggi:

✔Sociale: per un anno i volontari saranno di aiuto agli altri, un aiuto

diretto e concreto

✔Formativo: un anno di formazione attiva

✔Economico: 439,50 euro al mese

Dallo scorso anno la presentazione delle candidature ai progetti di Servizio Civile Universale avviene esclusivamente in modalità online, accedendo alla piattaforma del sito www.serviziocivile.gov.it, dove verrà pubblicato il bando, e solo tramite SPID.

Per maggiori informazioni e per lasciare i tuoi contatti: https://www.sosmalnate.it/cercasi-giovani-per-servizio-civile/