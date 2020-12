Sosta gratuita al sabato, in centro a Gallarate

Parcheggi gratuiti anche di sabato, in centro a Gallarate per le feste di Natale.

Da sabato 12 dicembre fino sabato 9 gennaio 2021 la sosta a pagamento è sospesa e dunque si potrà parcheggiare anche sulle “strisce blu” (nella foto d’archivio: piazza Garibaldi, metà marzo 2020).

«Di fatto fino alla fine delle feste la sosta nel fine settimana sarà sempre gratuita. Resterà però l’obbligo di esporre il disco orario, con sosta massima consentita di due ore» spiega l’assessore alla Polizia Locale e vicesindaco Francesca Caruso.

La decisione è stata assunta dalla giunta comunale, come “misura di agevolazione alla popolazione” per questo periodo, come si legge nella delibera portata in giunta dal sindaco Andrea Cassani (la scelta si traduce anche in una minore entrata per il Comune, dunque varia il bilancio).