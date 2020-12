Da Timberland a The North Face su Push96.com autenticità ed esclusività

Con centinaia di prodotti e un catalogo composto da Timberland, Napapijri, The North Face, Tommy Hilfiger e tanti altri prestigiosi marchi internazionali, Push96.com è lo store di streetwear e activewear che propone un’esperienza d’acquisto unica nel suo genere. Dove i vantaggi dello shopping online si fondono con quelli del retail.

L’approccio customer centric adottato dallo store si nutre infatti dell’esperienza ultraventennale di Gallery Holding SpA, gruppo di cui www.push96.com fa parte. Si tratta di una delle principali aziende italiane nel settore retail di sportswear, presente sul territorio in maniera capillare grazie ad una rete di oltre 140 negozi multimarca e franchising monomarca.

I grandi marchi internazionali con la praticità dell’online e l’affidabilità di Gallery Holding

Composta da abbigliamento uomo, donna e junior, la proposta di Push96.com è pensata per offrire agli amanti di streetwear e activewear solo il meglio. Dai parka Napapijri ai pantaloni Tommy Jeans, dalle minigonne Calvin Klein Jeans alla selezione Polo Ralph Lauren donna. Fanno parte dell’offerta anche esclusive online e articoli personalizzabili. Su tutti i prodotti è applicata la garanzia di autenticità, esclusività e qualità.

Imperdibile la sezione Sconti. Saldi anche oltre il 40% e un’organizzazione dei prodotti estremamente pratica, suddivisi per fasce di prezzo: fino a 49 euro, da 50 a 99 euro, e così via.

Trovare il capo giusto è davvero facile, grazie ad un’interfaccia chiara e intuitiva, che agevola ogni fase dell’acquisto: dalla ricerca dell’articolo al pagamento. Inoltre il sito riporta per ogni capo tutte quelle informazioni che si ricevono normalmente nei punti vendita retail, andando oltre la comune scheda prodotto.

A ciascun articolo è associata anche un’indicazione della vestibilità, che trova conferma nelle relative foto senza ritocchi. Lo store ha infatti scelto di non modificare le immagini dei modelli, per mostrare gli abiti così come sono in realtà, seguendo una filosofia che abbraccia le diversità. In questo modo, individuare il prodotto perfetto è molto più semplice.

Quanto all’acquisto, in fase di pagamento il cliente è tutelato dai metodi sicuri (tra cui PayPal, Sofort, Apple Pay, Google Pay e contanti alla consegna) e dalle avanzate tecnologie adottate per la protezione dei dati (dominio certificato da Apple Pay e Google Pay, certificato SSL, ecc.).

La spedizione avviene in 24-48 ore e, in alternativa alla consegna a casa, è possibile ricevere gli articoli presso uno dei punti vendita del Gruppo. Un’opzione estremamente utile per chi passa gran parte della giornata fuori per lavoro. Allo stesso modo, anche la procedura di reso prevede la restituzione degli articoli in negozio.

A rendere unica l’esperienza su Push96.com è anche l’attenzione verso gli aspetti umani che possono caratterizzare un e-commerce. Una sensibilità di cui ha parlato, nel corso di una recente intervista, Andrea Signori, e-commerce director di Push96: “noi al contatto umano con la nostra clientela teniamo molto, per questo diamo la possibilità di andare nel negozio a ritirare l’acquisto o a renderlo: è uno stimolo per interagire e per sfatare quell’idea che il commercio on line sia tutto uguale”.

Per qualsiasi dubbio o richiesta di informazioni c’è l’assistenza clienti, disponibile via telefono, e-mail e WhatsApp.