Trump pupazzo di neve diventa opera d’arte in Svizzera

Capello giallo fosforescente, sovrappeso, immancabile cravatta rosso repubblicano.

«La neve è arrivata in Ticino e qui a Rovio è arrivato anche il Presidente Donald Trump in versione pupazzo di neve», avvisano dalla «CasaGalleria MonteGeneroso».

Così l’imbiancata di questi giorni è diventata materia prima per un’estemporanea opera d’arte.

L’artista Yuri Catania si è dilettato nella giornata di ieri pomeriggio, al termine della nevicata a realizzare un’insolita installazione artistica: “I’M Not Your President” un esempio di arte effimera simbolo di un qualcosa che il tempo e le intemperie si porteranno via.

«Il pupazzo di neve, rappresentata il contestato Presidente uscente Trump al termine di un mandato che ha riportato indietro negli anni, gli Stati Uniti su tantissime tematiche importanti prima fra tutte quella dell’ambiente. E per beffa, sarà proprio l’ambiente e le precipitazioni che si porteranno via Trump, forse uno dei Presidenti più contestati della storia americana», concludono dalla galleria.