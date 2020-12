Wizz Air aggiunge un volo da Londra a Malpensa per il 24 dicembre

A seguito dello stop ai voli da e per UK deciso dal nostro Governo in relazione alla scoperta di una variante del Covid 19, molti connazionali si sono trovati in difficoltà e impossibilitati al rientro. Purtroppo per molti la situazione di difficoltà permane, soprattutto in questo momento, a ridosso delle festività natalizie.

Pertanto la compagnia aerea Wizz Air informa di aver predisposto un volo aggiuntivo per la giornata del 24 dicembre da Londra Luton alle ore 12.30, con destinazione Malpensa alle ore 15.15 (per ogni informazione e per prenotazioni utilizzare la app o il sito wizzair.com).