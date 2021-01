“Aiutatemi a ritrovare il mio compagno d’armi“

Un tempo commilitoni, oggi separati dagli anni. Ma il lettore Sergio Amonini, valtellinese, scrive a Varesenews per poter ritrovare il suo amico dei tempi passati quando vestirono la divisa militare.

«Sono alla ricerca di un caro amico e compagno di corso, il suo nome è Belloni Mauro e mi pare di ricordare che era della provincia di Varese, anche se purtroppo non ho il suo indirizzo.

«Io abito in Valtellina e vi sarei grato se poteste aiutarmi. (per le info. io ero rimasto alla

scuola come istruttore e sergente poi congedato nel 1973).

Mauro Belloni è nella foto il primo da sinistra in basso, chi fosse in grado di aiutare Sergio può scrivergli una mail a questo indirizzo: amoninisergio@gmail.com