Alla Ubik con il nuovo libro di Marta Morotti

È in programma per la giornata di oggi, sabato 16 gennaio, dalle 16 alle 19 il firmacopie del nuovo libro di Marta Morotti. Dopo l’esordio con “Le due metà del mondo”, la scrittrice varesina ha recentemente pubblicato il libro “Cani bastardi” e nel pomeriggio sarà alla Ubik di Piazza Podestà per incontrare i fan.

La libreria precisa he l’appuntamento si terrà rispettando il distanziamento sociale e con ingressi contingentati.