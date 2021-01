Capodanno in zona rossa per altri tre giorni: ecco cosa si può fare

Dopo quelli che hanno accompagnato i giorni di natale e Santo Stefano, per Capodanno sono in arrivo altri tre giorni rossi: Capodanno, sabato 2 e domenica 3 gennaio.

Le attività consentite sono quindi le stesse che hanno accompagnato i giorni intorno a Natale, ricordando che in ogni caso, fino al 6 gennaio compreso, in tutte le giornate rimane attivo il “coprifuoco” dalle 22 di sera alle 5 del mattino e il ritorno a casa è sempre consentito.

Da giovedì 31 a domenica 3 gennaio 2021 sono i giorni “rossi”, in cui è richiesto il massimo rigore. Gli spostamenti, anche all’interno del Comune, sono vietati, tranne per le comprovate esigenze di lavoro o salute.

POSSO FAR VISITA AI MIEI PARENTI?

Sì ma nel rispetto delle regole che prevedono che è possibile spostarsi una volta al giorno tra le 5 e le 22 (all’interno della regione) al massimo in due persone (non contano in questo calcolo i figli sotto i 14 anni o persone disabili/non autosufficienti). Attenzione: si potrà far visita in una sola casa privata al giorno (quindi no, al saluto ai parenti per gli auguri).

POSSO INVITARE PERSONE A CASA MIA?

Sì ma con limitazioni. Due persone con figli con meno di 14 anni possono recarsi a casa di un’altra famiglia. Se un figlio ha superato i 14 anni può salire in auto con un genitore soltanto.



QUALI ATTIVITA’ SARANNO CHIUSE E QUALI APERTE?

Nei giorni rossi saranno chiusi bar e ristoranti ma sarà consentito l’asporto fino alle 22 e la possibilità di effettuare consegne a domicilio.

Saranno chiusi anche tutti i negozi tranne negozi di alimentari e di beni di prima necessità, supermercati, edicole, tabaccherie, farmacie, parrucchieri e barbieri e lavanderie. Restano aperte aree di servizio sulle autostrade e bar in stazioni e aeroporti. Chiusi palestre, centri sportivi, musei e centri culturali in genere.

ULTERIORI delucidazioni sono disponibili CLICCANDO QUI

Foto Pixabay