Ecco il modulo di autocertificazione per spostarsi durante le feste di Natale e Capodanno

Torna anche per questo periodo di feste l’autocertificazione per gli spostamenti. Il ministero dell’Interno ha pubblicato il modulo che sarà necessario compilare per giustificare gli spostamenti durante le festività natalizie. Il modulo è lo stesso in diffusione da ottobre, da quando è iniziato il periodo in cui l’Italia è stata divisa in aree gialle, arancioni o rosse.

Il modulo dev’essere compilato quando ci si sposta in deroga ai divieti per gli ormai famosi motivi di lavoro, salute o necessità ma anche per quando si va in visita a qualcuno. La deroga sulle visite a parenti o amici è infatti la grande novità di questo provvedimento per le feste di Natale e Capodanno.

La deroga prevede infatti che ci si possa spostare per fare una visita a una casa di amici o parenti con le uniche limitazioni che lo spostamento deve avvenire nella fascia compresa tra le 5 del mattino e le 22, è possibile farne una sola al giorno e può essere effettuata anche fuori dal proprio comune di residenza ma non in un’altra regione. In questo spostamento si può essere al massimo in due, eventualmente accompagnati da minori di 14 anni, persone disabili o non autosufficienti senza restrizioni di numero. Questa deroga sulle visite vale sia nei giorni di zona rossa che in quelli di zona arancione.

Potete scaricare il modulo cliccando qui.