Borseggiatrice a messa ma il colpo fallisce, arrestata dalla Polizia di Busto Arsizio

Una donna di 34 anni (con vari precedenti di Polizia, ndr) è stata arrestata domenica scorsa al termine della messa della mattina nella parrocchia di Sant’Edoardo a Busto Arsizio con l’accusa di rapina impropria. Durante la funzione, infatti, è entrata nella chiesa del quartiere e ha rubato la borsa ad una donna di 65 anni intenta a seguire la celebrazione eucaristica ma abbastanza attenta da accorgersi immediatamente del furto.

Grazie alla prontezza dei riflessi ha raggiunto l’autrice del furto sul sagrato della chiesa e ha ingaggiato con lei una lotta, con l’aiuto di alcuni volontari della parrocchia che erano all’ingresso. Nel frattempo sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia di Stato che ha fermato l’autrice del furto.

La restituzione del maltolto è avvenuto in diversi step: prima è stata consegnata la borsa ma all’interno mancava il portafoglio, una volta riconsegnato anche quello la vittima si è accorta che mancavano i soldi in carta-moneta che la ladra aveva già occultato in varie parti del corpo. Gli ultimi spicci sono venuti fuori quando la malvivente era già in commissariato ma alla fine tutto è stato restituito all’avente diritto