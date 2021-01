Calendario vacanze e ponti 2021: quando organizzare le prossime ferie

Prima di organizzare le vacanze per l’anno appena iniziato, è indispensabile dare un’occhiata al calendario scoprire i giorni in cui cadono le festività canoniche e trovare la possibilità di fare qualche “ponte” che allunga il weekend. Ormai, la cura per il covid 19 sta arrivando e quindi si prospetta un anno sicuramente più sicuro per i viaggi rispetto all’anno 2020 che ha rappresentato un momento davvero drammatico per tutti gli operatori del settore turistico.

È arrivato il momento di lasciarsi alle spalle l’anno 2020, il più duro mai visto finora da moltissimi, guardare il calendario per organizzare le prossime ferie. Spesso con l’arrivo del nuovo anno, molti prendono in mano il calendario per controllare quali siano le possibilità di svago, divertimento e vacanza. Abbiamo deciso di farlo per voi per individuare i momenti migliori per organizzare le ferie.

Prima le brutte notizie

Chi si domanda come scegliere il villaggio turistico per le vacanze, prima di tutto prenda in mano il calendario per controllare quando prenotare. Purtroppo, il 2021 ha da subito presentato qualche brutta sorpresa. Dopo aver passato la primavera scorsa chiusi in casa a causa del lockdown, sfortunatamente anche la prossima primavera non dà molte vie di scampo. Il 25 aprile si festeggerà la festa della liberazione di domenica. Altra festività molto attesa e ottima per organizzare giornate all’aperto e piccole fughe dalla città è sicuramente il 1° maggio, ma quest’anno la festa del lavoro cade di sabato.

La serie negativa continua ad agosto perché il giorno 15 è domenica. Sebbene siano da poco passate, alcuni riguardano già alle festività natalizie dell’anno 2021. Natale e Santo Stefano saranno rispettivamente sabato e domenica.

Quando organizzare le ferie nel 2021

Sebbene a una prima occhiata l’anno appena iniziato non sembra particolarmente favorevole per organizzare le prossime vacanze, ci sono comunque alcune possibilità da non sottovalutare. Dopo aver analizzato alcune giornate poco favorevoli, è il momento di passare alle festività che “cadono” bene. La prima finestra dell’anno sicuramente è la Pasqua che arriva le 4 e il 5 aprile. Quest’anno per fortuna le festività pasquali arrivano già nel mese di aprile invece che in marzo, assicurando un clima più mite e favorevole. Ovviamente, come ogni anno, si tratta di una domenica e lunedì perfetti per organizzare una piccola gita fuori porta nella natura o nelle principali città d’arte.

Se la festa della liberazione e del lavoro quest’anno sono un po’ sfortunate, non si può dire lo stesso del 2 giugno. La festa della Repubblica arriva di mercoledì; un’idea potrebbe essere quella di aggiungere due giorni di ferie prima o dopo per attaccarsi al weekend e avere a disposizione ben 5 giorni per andare già al mare, per esempio.

A novembre, Ognissanti arriva di lunedì, perfetta allungare il weekend avere davanti una settimana lavorativa più corta e leggera. Proseguendo l’analisi, si arriva all’ultimo mese dell’anno cioè dicembre. Sebbene il Natale non arrivi nei giorni migliori, l’immacolata è un mercoledì. Il giorno 8 dicembre dà diverse possibilità interessanti per prendere ben cinque giorni di pausa.