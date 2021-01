Il consigliere cita Carl Scmitt, polemiche a Luino

Qualche giorno fa un comunicato inviato alla stampa dal capogruppo della lista “Azione Civica” a Luino, Furio Artoni, citava il filosofo del diritto Carl Schmitt, fatto che ha generato polemiche a Luino e non solo a partire dalla nota dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia che pubblichiamo di seguito:

Fa specie che l’avvocato Furio Artoni, attuale consigliere comunale ed ex candidato sindaco di una lista civica apparentemente non connotata da alcuna matrice ideologica, tra i tanti illustri costituzionalisti del passato e del presente, non abbia trovato di meglio che citarne uno di chiara estrazione nazista.

Vorremmo, infatti, ricordare che Carl Schmitt fu un ideologo del nazionalsocialismo hitleriano, come dimostrano le sue esternazioni dopo la promulgazione nel 1935 delle leggi di Norimberga in cui si proibivano i matrimoni tra ebrei e non ebrei. «Dopo le leggi del 15 settembre, – afferma Schmitt – il sangue tedesco e l’onore tedesco sono ritornati ad essere i concetti portanti del nostro diritto…Lo stato è ormai un mezzo al servizio della forza dell’unità völkisch. Il Reich tedesco ha un solo stendardo, la bandiera del movimento nazionalsocialista; e questa bandiera non è solamente composta di colori, ma anche di un grande e autentico simbolo: il segno del giuramento popolare della croce uncinata» (in C. Schmitt, «La costituzione della libertà» 1935). Per il controverso filosofo tedesco il parlamentarismo è la cancrena dei moderni sistemi liberaldemocratici. In più occasioni peraltro espresse il proprio plauso per la democrazia plebiscitaria e cesaristica instaurata in Italia da Mussolini, un personaggio per cui Schmitt provò una precoce ammirazione. Non a caso proprio i discorsi del duce rientrano nel materiale letto da Schmitt durante la fase di elaborazione dello scritto sul parlamentarismo (1923) Schmitt tenne discorsi in nome della «volontà del Führer» e pubblicò articoli dai toni ai limiti dell’apologia su riviste di partito. Non lo fermarono nemmeno le disposizioni antisemite: al contrario approfittò della posizione di acquisito potere per portare a termine alcune vendette private contro colleghi e rivali (come nel caso del giurista berlinese Erich Kaufmann), tradì amicizie protrattesi per anni, rifiutò di firmare la dichiarazione di solidarietà per Hans Kelsen, suo collega all’università di Colonia, improvvisamente sospeso dall’insegnamento. All’inizio della seconda guerra mondiale inoltre elaborò una sorta di dottrina come giustificazione della politica espansionistica di Hitler. Riprese, infatti, da Hitler la nozione di spazio vitale, che consentiva di giustificare l’espansionismo militaristico della Germania. Tanto basta per non ritenere «Carl Schmitt, nobile costituzionalista».