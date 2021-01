“Per i tamponi rapidi a Luino utilizziamo palazzo Verbania”

«In un’ottica di proficua e sana attività, il gruppo azione civica si sente in dovere di intervenire nella polemica sul punto tamponi. Personalmente ritengo i tamponi rapidi poco attendibili e fonte di falsi positivi, ma ripeto, questo è il mio punto di vista anche se supportato da evidenze scientifiche.

Invece il gruppo che rappresento intende suggerire alla maggioranza ed alla nostra comunità luinese, di utilizzare come punto tamponi il palazzo Verbania».

Lo propone in una nota il consigliere di minoranza Furio Artoni, del gruppo Azione civica.

«Struttura perfettamente adeguata per ricevere persone , con due accessi compreso anche quello per disabili. Una struttura che ora è inutilizzata e con un costo, pur restando ferma, di circa 60 mila euro annui !. Azione civica vuole fare un passo avanti, non è nella nostra logica speronare una barca in difficoltà, soprattutto se ci sono di mezzo i nostri concittadini. Nè appartiene al mio gruppo la logica della contrapposizione fine a se stessa. Proposte concrete hanno segnato tutta la nostra campagna elettorale, e anche se la cittadinanza non ha risposto come avremmo voluto, siamo ancora qui a dare segnali di buon senso».

«L’utilizzo di palazzo Verbania può essere una valida soluzione strategica e logistica usiamolo per il punto tamponi. Carl Schmitt, nobile costituzionalista, parlò della necessità di creare un un nemico per far serrare i ranghi al gruppo di appartenenza la teoria dell’ hostis…Condivido questa teoria. Ma oggi il nemico è molto più subdolo e sconosciuto, anche dello stesso virus. In una situazione di emergenza , Azione civica intende serrare i ranghi per il bene della nostra Luino. In questo senso tra pochi giorni sarà annunciata ufficialmente la nascita di una “giunta ombra” che avrà lo scopo di procedere ad amministrare Luino parallelamente alla amministrazione attuale.

Una scelta di responsabilità e coerenza che è la spina dorsale del nostro gruppo Azione civica.

La giunta ombra sarà formata da candidati nella nostra lista che metteranno a disposizione le loro competenze per proporre, progettare e dare soluzioni ai problemi che affliggono la nostra città.Senza occupare poltrone . La logica che ci guida è quella di contribuire a salvare la nostra Luino, in questo momento in grande difficoltà come buona parte del nostro Paese. Progettare non affondare», conclude .

l’avvocato Furio ARtoni