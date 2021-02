Sul punto tamponi Casali apre alla maggioranza: “Dialogo costruttivo per Luino“

«Mi perdonerai il tenore istituzionale con cui mi rivolgo a Te con questa missiva, tuttavia, ritengo che il delicato momento in cui viviamo necessiti dell’apertura di un dialogo costruttivo tra tutte le forze politiche del nostro territorio e, soprattutto, con il Sindaco di una città importante come la nostra Luino».

Comincia con questa frase che suona più di semplice auspicio la lettera inviata dall’ex vicesindaco di Luino e ora capo della minoranza in Consiglio targata Lega Alessandro Casali al sindaco di Luino Enrico Bianchi.

«Come è noto, l’Amministrazione comunale che ho avuto l’onore di rappresentare come Vice Sindaco per cinque anni, ha affrontato con grande serietà e senso di responsabilità la pandemia che tuttora ci sta colpendo ed ha messo in campo ogni possibile risorsa affinché i cittadini potessero soffrire tale situazione il meno possibile. Tra le iniziative da noi intraprese attraverso il dialogo e la concertazione con gli altri Enti, ricorderai sicuramente l’apertura del punto tamponi molecolari drive in presso l’area “Visnova”, un progetto che ha consentito l’attivazione di un sistema di monitoraggio capace di contrastare una possibile esplosione dell’epidemia sul territorio, effettuato senza alcuna spesa per cittadini e Comune di Luino. Il valore dell’iniziativa ci aveva indotti, nel mese di settembre dopo i primi segnali di recrudescenza dei contagi, a chiedere ad ATS la riattivazione del punto tamponi molecolari gratuiti alla “Visnova”; tuttavia, con l’avvicendamento delle Amministrazioni, mi sembra che tale dialogo che noi avevamo intrapreso per l’avvio di una nuova stagione di tamponi molecolari non sia più stato da Voi riproposto».

La lettera arriva dopo diverse tensioni nate fra maggioranza e opposizione sull’attivazione del punto tamponi, contrapposizioni anche dure arrivare sui giornali e che hanno contraddistinto il dibattito anche nell’ultimo consiglio comunale.

«Durante le ultime settimane abbiamo assistito ai Vostri sforzi atti a cercare di aprire un centro di tamponi rapidi presso l’ex distributore di benzina di Via della Vittoria, un impegno che tuttavia a distanza di oltre un mese non si è ancora realizzato. A questo punto, però, credo che sia necessaria da parte Vostra una diversa visione strategica e, reputando che possano essere maturi i tempi per una dialettica costruttiva tra le parti, il mio gruppo #Luinesi è a proporti la possibilità di “fare sistema”. Riteniamo che oggi si debba agire su due piani; anzitutto, al fine di superare lo stallo relativo all’apertura di hotspot tamponi rapidi, si potrebbe utilizzare la farmacia comunale, anche alla luce di quanto deciso in tal senso da Regione Lombardia. Quindi, è necessario che l’Amministrazione comunale apra un dialogo con ATS per l’apertura di un punto tamponi Molecolari presso l’Area “Visnova”, in quanto centrica rispetto al territorio del luinese e delle sue valli intorno. Ma la vera sfida da affrontare sarà quella dell’avvio di una campagna vaccinale rapida ed efficace che possa mettere in sicurezza il nostro territorio nel modo più completo possibile. A tale proposito, il nostro gruppo #Luinesi si propone alla Tua Amministrazione come partner per aprire un dialogo con Regione Lombardia ed ATS, al fine di poter organizzare sul territorio una struttura che possa soddisfare le esigenze vaccinali di tutto il territorio».

«Credo che la nostra proposta di collaborazione possa rappresentare il giusto stimolo e la strada maestra per quella idea di cooperazione tra le forze ed i rappresentanti del territorio che Tu hai sempre giustamente dichiarato di voler attuare, ma che in questi primi mesi del Tuo governo non è ancora riuscita a trovare casa», conclude il Capogruppo #Luinesi Alessandro Casali