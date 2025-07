Oblivion, Elio, Guzzanti e Pivetti: sette appuntamenti imperdibili al Teatro di Luino

Sette spettacoli, da ottobre ad aprile, per una stagione teatrale che vuole far ridere, riflettere, emozionare e stupire. Il Comune di Luino e Circuito CLAPS hanno presentato la nuova stagione 2025/2026 del Teatro Sociale Dario Fo e Franca Rame, la quinta della fortunata collaborazione tra l’amministrazione e il circuito lombardo dello spettacolo dal vivo.

Una stagione che unisce grandi nomi, nuove produzioni, musica e teatro popolare, arricchita dal coinvolgimento del gruppo LuinoinFesta e dal supporto del Ministero della Cultura e della Regione Lombardia.

Una stagione trasversale, tra classici e contemporaneità

«Il teatro non cambia il mondo, ma può aiutare a guardarlo con occhi diversi» – afferma Serena Botta, assessora alla Cultura di Luino. Ed è con questo spirito che nasce un cartellone variegato, dove la prosa incontra la musica, il comico sfiora il dramma e il circo diventa poesia.

«Anche quest’anno – sottolinea Luisa Cuttini, direttrice artistica di CLAPS – portiamo a Luino artisti di rilievo nazionale, con uno sguardo interdisciplinare che attraversa teatro, musica e circo. Il legame con il territorio è parte integrante di questa proposta culturale».

Oblivion, Elio, Guzzanti e Pivetti: gli appuntamenti da non perdere

La stagione si apre il 25 ottobre con la travolgente ironia musicale degli Oblivion in TUTTORIAL, spettacolo a metà tra musical e dj-set. Il 15 novembre, spazio al classico con Il teatro comico di Carlo Goldoni, una produzione CTB e Teatro dell’Elfo.

Veronica Pivetti sarà protagonista il 12 dicembre con L’inferiorità mentale della donna, mentre il 31 gennaio sarà la volta di Elio in Quando un musicista ride, in collaborazione con LuinoinFesta: un viaggio tra teatro e canzone d’autore con giovani musicisti sul palco.

Il 21 febbraio arriva una delle proposte più attese: Pirandello Pulp, con Massimo Dapporto e Fabio Troiano, diretti da Gioele Dix. Il 28 marzo sarà Caterina Guzzanti a chiudere la parte in abbonamento con Secondo Lei, al suo esordio come autrice e regista.

Gran finale fuori abbonamento il 18 aprile con Sonata per tubi della compagnia Nando e Maila: circo contemporaneo, musica e comicità per un concerto fuori dagli schemi, adatto a tutte le età.

Info, abbonamenti e biglietteria

Gli spettacoli iniziano alle ore 21.00 presso il Teatro Sociale Dario Fo e Franca Rame di Luino, in corso XXV Aprile 11B.

Vendite e biglietteria

Prelazione ex abbonati: dal 30 giugno al 13 settembre (via mail fino al 31 agosto)

Nuovi abbonamenti: dal 15 settembre

Biglietti singoli: dal 28 settembre

Acquisti presso Infopoint Palazzo Verbania, lunedì e sabato ore 10-12, oppure nei punti Vivaticket.

Prezzi

Abbonamento 6 spettacoli: da €125 (ridotto Galleria) a €170 (intero Platea)

Biglietti singoli: da €23 a €33 (ridotto/intero)

Spettacolo fuori abbonamento: Sonata per tubi €15 (ridotto €10 per abbonati)

Riduzioni per over 65 e under 25. Validi i coupon Fidaty Esselunga (Galleria).