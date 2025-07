“Quale cura per la sanità pubblica?”: a Luino un incontro con Vittorio Agnoletto

“L’accesso alle cure è sempre meno un diritto, sebbene la nostra Costituzione stabilisca che debba essere garantito a tutti i cittadini a prescindere dal censo, e sempre più un miraggio, specie per quanti non hanno la possibilità economica di rivolgersi al privato per tutelare la propria salute”, afferma Francesca Bonoldi, Rappresentante territoriale del MoVimento 5 Stelle per l’area centro-settentrionale della provincia di Varese, nell’annunciare l’appuntamento in programma sabato prossimo, 5 luglio, a Luino.

La Sala convegni di Palazzo Verbania ospiterà infatti, con inizio alle ore 16, un incontro pubblico, a ingresso libero, dal titolo “Liste d’attesa e tagli: quale cura per la Sanità pubblica?”, che si rivolge ai cittadini, agli amministratori locali, alle associazioni e agli operatori del settore per fare il punto “sulla situazione in cui versa la sanità e analizzare possibili soluzioni perché il diritto alla salute torni ad essere garantito a tutti i cittadini nel Luinese, nella nostra Provincia, in Lombardia e in tutto il Paese” dicono gli organizzatori.

“Il tema sarà trattato grazie ai contributi dei relatori e a interventi qualificati previsti dalla platea, che consentiranno di approfondire in modo puntuale importanti aspetti: dalle liste di attesa fuori controllo per prenotare visite ed esami con il Servizio sanitario nazionale, che scoraggiano una parte dei pazienti dall’effettuare controlli e terapie, rimettendoci la loro stessa salute, agli effetti dei pesanti tagli a cui è stata sottoposta la Sanità pubblica, lombarda e non solo, in questi decenni” anticipa Diego Carmenati, Vice Rappresentante del M5S di Varese, che modererà il dibattito.

Relatore d’eccezione sarà il dottor Vittorio Agnoletto, medico e noto attivista in più ambiti, invitato in veste di componente del direttivo nazionale di medicina democratica, che potrà fornire un punto di vista esperto in materia.

Interverranno inoltre Nicola Di Marco, capogruppo per il M5S in Consiglio regionale della Lombardia, che descriverà l’azione politica svolta a contrasto di questo progressivo smantellamento del Servizio sanitario pubblico, e il dottor Filippo Bianchetti, medico varesino anch’egli impegnato in cause sociali a garanzia dei diritti in Sanità e non solo, che ha collaborato all’attivazione nella nostra provincia degli sportelli SOS Liste d’attesa per supportare i pazienti nella prenotazione di appuntamenti nei tempi prescritti.

L’evento si inserisce in un percorso che il Gruppo territoriale del M5S di Varese ha intrapreso sin dalla sua costituzione, un anno e mezzo fa, anche attraverso la creazione di un Tavolo tematico specifico dedicato a Sanità e salute pubblica. “L’inefficienza della Sanità Pubblica a favore di quella privata è frutto dell’evoluzione di un quadro complesso che, sulla carta, potrebbe avere aspetti positivi attuando le direttive di UE e OMS, ma che si concretizza in una inefficienza diffusa di cui fanno le spese i Cittadini”, spiega il coordinatore d’area, Antonio Pollicino.

La scelta di ospitare l’appuntamento a Luino nasce “dall’esigenza espressa dagli aderenti locali – riuniti in un gruppo di lavoro volto ad analizzare opportunità di sviluppo e criticità – di affrontare un problema sentito dalla comunità locale, come gli interventi previsti confermeranno. Si tratta certamente di un problema diffuso, come già riscontrato in occasione della partecipata serata a tema promossa dal M5S di Varese nell’autunno scorso a Tradate. Questione complessa e delicata che vede e vedrà il MoVimento 5 Stelle, anche a livello locale, sempre in prima linea”.

