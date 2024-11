Incontro pubblico del Movimento 5 Stelle a Tradate su sanità e le liste d’attesa

Il Movimento 5 Stelle di Varese organizza un incontro pubblico sulla sanità intitolato “Sanità pubblica: accorciare le liste d’attesa e piani della salute comunali”, per affrontare le problematiche legate alle liste d’attesa e ai servizi sanitari locali. L’appuntamento è fissato per martedì 12 novembre alle ore 21 presso Villa Truffini a Tradate.

Secondo Francesca Bonoldi, rappresentante del Gruppo territoriale M5S di Varese, i problemi del Servizio Sanitario Nazionale riguardano liste di attesa troppo lunghe per visite e diagnosi, tempi intollerabili nei Pronto Soccorso e difficoltà di accesso ai servizi di assistenza. Il M5S denuncia una gestione inadeguata delle risorse per la sanità pubblica, con l’intento di promuovere soluzioni concrete.

All’evento parteciperanno come relatori Maria Angela Danzì, già eurodeputata e membro della commissione salute al Parlamento europeo per il M5S, e il dottor Filippo Bianchetti, medico varesino e co-ideatore di sportelli per supportare i cittadini nella prenotazione di visite ed esami diagnostici in tempi adeguati. L’incontro sarà introdotto da Antonio Pollicino, coordinatore per l’ambito sanità del Gruppo territoriale, e moderato da Diego Carmenati, Vice-rappresentante del M5S di Varese.

La cittadinanza e la stampa sono invitate a partecipare per discutere insieme i problemi della sanità e le possibili soluzioni per migliorare il sistema.