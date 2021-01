Crisi di governo, il premier Conte potrebbe salire al Colle

Sono ore calde per Giuseppe Conte e per il suo governo. Il presidente del Consiglio è ad un bivio e l’ipotesi che già questa sera (lunedì) si presenti al cospetto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si fa di ora in ora più probabile anche se da più parti arrivano smentite.

In primis è il Pd, fondamentale gamba su cui si regge il suo governo, a smarcarsi sostenendo tramite le parole del suo segretario Nicola Zingaretti che nessuno dei Dem ha chiesto al Presidente del Consiglio di presentare le proprie dimissioni. I 5 Stelle ribadiscono il loro sostegno al premier attraverso le dichiarazioni del capo politico Vito Crimi.

Nel frattempo l’Udc si chiama ancora fuori dal balletto dei cosiddetti responsabili e Forza Italia ribadisce che non lo appoggerà in Parlamento. La strada verso un rilancio dell’azione di questo governo si fa sempre più stretta.