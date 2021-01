Due appuntamenti “al cinema” con DigitaLife e Giacomo Campiotti

Due appuntamenti con il cinema, per guardare insieme un film e ascoltare le voci dei protagonisti. VareseNews propone ai suoi lettori due occasioni di condivisione, seppur virtualmente. Al momento, infatti, non è possibile tornare nelle sale cinematografiche ma possiamo condividere il gusto di guardare un film e commentarlo insieme. Saremo ognuno a casa propria, ma meno distanti del solito.

Il primo appuntamento è per venerdì 15 gennaio, alle 20 e 30, sulla nostra pagina Facebook per la visione di DIGITALIFE, a due anni dalla sua uscita. Il film è stato realizzato da VareseNews insieme ai suoi lettori e sarà l’occasione per raccontarne curiosità e backstage con il regista Francesco Raganato, intervistato dal direttore Marco Giovannelli. Alla conclusione del film, sarà possibile ascoltare le voci di alcuni protagonisti della pellicola.

La serata sarà aperta dal direttore Marco Giovannelli e dal regista Francesco Raganato che racconteranno il backstage del film e altre curiosità. Alla conclusione del film, saranno invece alcuni dei protagonisti delle pellicola a prendere la parola, raccontando qual era e come è cambiato il loro rapporto con il digitale, anche in seguito alla pandemia mondiale e al lockdown.

Il secondo appuntamento è organizzato con Fimstudio 90 ed è per sabato 23 gennaio alle 17, quando si terrà la visione del film “Come due coccodrilli”, anticipato da un incontro con il regista varesino Giacomo Campiotti.

Prima della visione si terrà infatti una chiacchierata con Campiotti, intervistato da Giulio Rossini, presidente dell’associazione varesina nata trent’anni fa e dal direttore di VareseNews Marco Giovannelli. Sarà, infatti, l’occasione per ripercorrere la storia del cinema a Varese e in provincia, con i suoi protagonisti e per raccontare della raccolta fondi attivata da Filmstudio 90.

L’appuntamento virtuale è sulla pagina Facebook di VareseNews e Filmstudio 90.