La nuova frontiera del videogioco online

FiveM è un portale di gioco online che offre la possibilità di sfruttare al massimo ed al meglio le potenzialità di Grand Theft Auto V (GTA V), affinché ciascun utente possa dar vita al proprio server multiplayer online caratterizzato da regole, mappe e script.

“Community Italiana dedicata a FiveM” è il primo ed unico forum esclusivamente italiano nato con l’obiettivo di offrire supporto e servizi gratuiti.

Nato nel 2014, FiveM, mira ad essere un punto di riferimento per tutti gli utenti della piattaforma, con l’unico scopo di condividere informazioni, guide, notizie ed aggiornamenti al fine di contribuire alla crescita di ciascun fruitore.

Cosa è FiveM?

FiveM è una mod client sviluppata da un team di modders esterni del celeberrimo gioco GTA V firmato Rockstar Games che consente di creare una vita virtuale a seconda dei gusti e della discrezione del fruitore.

Per mod client si intende un’alterazione che può concernere regolazioni grafiche minime fino a giungere ad un gioco completamente nuovo seppur basato sulla struttura dell’originale.

La mod in oggetto permette al player di giocare all’interno di server sia in modalità singola che multigiocatore. Come precedentemente scritto, ogni server ha delle proprie regole che dovranno necessariamente seguite e rispettate dai giocatori.

A tal proposito, è necessario specificare che i server privati potranno installare delle modalità personalizzate, ove l’utente finale potrà aggiungere obiettivi piuttosto che automobili oppure armi non presenti all’interno del gioco originale oppure potrà dar nuova luce a vere e proprie esperienze videoludiche che non erano state previste dagli sviluppatori.

Cosa offre il portale e quale linguaggio di programmazione si può usare?

Innanzitutto, FiveM consente ai server di utilizzare auto, mappe ed armi in modo del tutto dinamico e personalizzato.

Il giocatore non sarà mai solo in quanto i server mantengono l’IA del gioco originale.

Il portale in oggetto offre una maggiore qualità della sincronizzazione, vale a dire che utilizza il codice di rete Rockstar con le dovute migliorie garantendo, pertanto, la miglior sincronizzazione in circolazione.

Offre, inoltre, la possibilità di poter passare da GTA:0 a FiveM tranquillamente, senza il rischio di esser banditi.

Questi elementi consentono, quindi, di godere di svariate possibilità di gioco oppure di creare la propria modalità in modo del tutto libero ed autonomo.

Come funziona FiveM?

Il funzionamento di questo nuovo portale per il gioco è piuttosto semplice ed intuitiva.

Semplicemente scaricando ed installando la mod dal portale FiveM si ha la possibilità di accedere a dei server dedicati.

Non si giocherà più soltanto con i conosciuti e soliti personaggi, bensì si lo si farà con delle figure nuove create ad hoc per godere pienamente dell’esperienza videoludica.

Sarà sufficiente scegliere il nome, il cognome (insomma creare l’identità del personaggio), eventuali caratteristiche e peculiarità fisiche. Si potrà, tra l’altro, scegliere l’eventuale professione del nuovo personaggio del gioco, dal poliziotto al criminale oppure ad un professionista della vita quotidiana.

La peculiarità di FiveM è quella di essere un gioco riproducibile verosimilmente all’infinito, ove ogni giocatore può arricchire l’esperienza videoludica dell’altro.