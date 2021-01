La Uyba riparte da casa, sfidando le perugine della Bartoccini

Le ragazze della pallavolo ripartono… da casa. La Unet e-work Busto Arsizio, dopo il turno di riposo del 27 dicembre, riaccolte in squadra tutte le giocatrici positive al virus (con un unico dubbio per Chiara Cucco), può riaccendere i motori ed esordire nel 2021 con i migliori auspici.

Mercoledì 6 gennaio alle 17, alla e-work arena, Gennari e compagne ospiteranno la Bartoccini Fortinfissi Perugia, formazione a sua volta colpita duramente dal contagio ed assente dai campi praticamente da tutto dicembre. Anche per le umbre questa rappresenta la gara della ripartenza: nell’ultima settimana tutte le giocatrici sono tornate a disposizione di coach Mazzanti e sono pronte a dare battaglia per risalire una classifica che, per ora, nonostante la qualità del roster, fa registrare solo 9 punti all’attivo (ultimo posto nella lista, al pari di Brescia). Aspettative e motivazioni sono dunque molto simili a quelle del team di Marco Musso, che può vantare un solo punto in più e che deve sfruttare questo triplo turno casalingo (domenica e mercoledì prossimo due nuovi match in viale Gabardi contro Brescia e Chieri) per iniziare la risalita.

Perugia si presenterà a Busto Arsizio con tre importanti ex: la centrale Freya Aelbrecht, l’opposto Serena Ortolani e capitan triplete Helena Havelkova, che in banda farà coppia con Veronica Angeloni. Completano la formazione titolare Di Iulio al palleggio, la centrale olandese Koolhaas e il libero Giada Cecchetto. La cubana Carcaces (ex Casalmaggiore) dovrebbe invece partire dalla panchina. La UYBA dovrebbe invece partire con Poulter – Mingardi, Olivotto – Stevanovic, Gennari – Gray, Leonardi libero. In panchina potrebbero sedersi anche le giovani Bressan (libero) e Campagnolo (centrale), viste le condizioni non ottimali di Herrera Blanco.

La gara è valida per l’8a giornata di ritorno, inizialmente in programma a inizio febbraio ma anticipata in toto per garantire maggior spazio ai recuperi nella fase finale del girone.

Coach Marco Musso presenta così la partita: «Per noi le prossime saranno tutte gare complicate, ma sono tutte partite che faranno la differenza nel nostro andamento per tutti i mesi di gennaio e febbraio, dove saremo sempre in campo una volta ogni tre giorni. Bisogna essere aggressivi e pazienti, non pretendendo che le cose vengano bene da subito, ma costruendole un punto alla volta. Perugia è messa come noi in classifica, ma ha tante giocatrici di esperienza che possono cambiare una gara e sono abituate a giocare match così importanti. Noi siamo pronti, siamo ben allenati per fare bene le nostre cose e ci stiamo preparando al meglio per poter vincere questa partita».

Per tutti i tifosi delle farfalle l’appuntamento è in streaming su www.lvftv.com, con ampio spazio anche sui social biancorossi.

Fissate le date di quattro recuperi per la UYBA: la Lega Pallavolo Serie A Femminile ha ufficializzato tre date di recupero gare per la squadra di Marco Musso. Eccole:

Mer 13 gennaio ore 18: UYBA – Chieri

Mer 20 gennaio ore 19: Trento – UYBA

Mer 17 febbraio ore 18: UYBA – Monza

Anticipata poi a giovedì 28 gennaio ore 17 la partita Firenze – UYBA visto il successivo triplice impegno di inizio febbraio delle farfalle in Champions League.

Ancora da definire la data di recupero di UYBA – Casalmaggiore.

Spostata infine la partita di Scandicci di domenica 17 gennaio a sabato 16 gennaio ore 20.30 (diretta RaiSport+ HD).