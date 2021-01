L’influenza in Italia non è arrivata

Poche sindromi influenzali ma nessuna influenza. Il monitoraggio dell’andamento virale ed epidemiologico condotto dall’Istituto superiore di sanità continua a non rilevare la circolazione della tipica malattia invernale. La scorsa settimana, il valore dell’incidenza totale era pari a 1,49 casi per mille assistiti. Nella scorsa stagione, durante la stessa settimana, l’attività dei virus influenzali si intensificava e il livello di incidenza era pari a 8,5 casi per mille assistiti.

A livello virale, non risulta la presenza dei due ceppi annunciati, A e B: dei 154 campioni clinici ricevuti dai laboratori afferenti alla rete InfluNet, di cui 149 analizzati, nessuno è risultato positivo al virus influenzale (su un totale di 1.703 campioni analizzati dall’inizio della sorveglianza).

In compenso sono emersi 10 casi positivi al sarsCoV2.

Nella seconda settimana del 2021, i casi stimati di sindrome simil- influenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono circa 89.000, per un totale di circa 1.478.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza.

Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 2,95 casi per mille assistiti, mentre in quella 5-14 anni è di 1,15, nella fascia 15-64 anni è di 1,42 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni è di 1,05 casi per mille assistiti

In Lombardia si sono registrati 301 casi per un’incidenza di 1,66 per mille. La fascia 0 4 anni è la più esposta con 2,92 casi che scende a 1,89 nell’età 15 – 64.