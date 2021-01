Openjobmetis, scende a 11 il totale dei positivi al tampone

Scende a 11 il numero dei componenti della Pallacanestro Varese positivi al tampone del Covid-19. Lo ha annunciato la società biancorossa che nei giorni scorsi aveva contato un totale di 16 persone contagiate all’interno del “gruppo squadra”, ovvero quel novero di persone che comprende giocatori, staff tecnico, staff medico e alcuni dirigenti.

Ieri – giovedì 14 – coloro che erano stati trovati per primi positivi ha svolto i tamponi molecolari: cinque persone (il club non specifica quanti siano i giocatori) hanno avuto esito negativo e quindi possono tornare alla propria attività consueta. All’inizio della prossima settimana saranno effettuati nuovi controlli per capire se il numero dei contagiati calerà ulteriormente.

La Openjobmetis comunque salterà anche il turno di campionato in programma in questo fine settimana: la squadra di Bulleri avrebbe dovuto scendere in campo a Brescia nella prima giornata di ritorno ma Legabasket ha già annunciato il rinvio a data da destinarsi della partita. Sale quindi a tre il numero degli incontri che Varese dovrà recuperare in futuro.

Ricordiamo che, secondo i protocolli in vigore, per disputare una gara ufficiale, una squadra deve avere a disposizione almeno sei giocatori senior. Chi esce dal Covid-19 deve sostenere di nuovo gli esami per l’idoneità sportiva. Nei giorni scorsi solo due biancorossi (De Vico e Ruzzier) si stavano allenando con costanza.