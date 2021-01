PiùGallarate presenta volti e idee

Presentare i volti degli attivisti e raccontare punto per punto le idee discusse nei vari gruppi di lavoro in questi mesi: è questo l’obiettivo dell’evento della lista civica PiùGallarate in programma (in diretta su Zoom) lunedì 18 gennaio alle ore 21.

Un momento di ascolto e confronto sulle proposte per la Gallarate del futuro. Altri dettagli a questo link.

Per iscriversi all’evento è sufficiente inviare una mail a: piùgallarate@gmail.com.

Fondata da un gruppo di giovani nel giugno 2019, +Gallarate è una lista civica nata “per dare un nuovo slancio alla città, con l’obiettivo di rendere Gallarate una città più sostenibile, più partecipata, più europea e più inclusiva”. La lista ha già annunciato di voler essere della partita alle prossime elezioni amministrative 2021 di Gallarate.