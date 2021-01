Pronto entro l’estate il nuovo centro storico di Bisuschio

L’emergenza sanitaria legata alla seconda ondata della pandemia non ha fermato i lavori di riqualificazione nel centro storico di Bisuschio, che proseguono seppure con qualche ritardo sulla tabella di marcia.

Galleria fotografica Bisuschio - I lavori nel centro storico - Gennaio 2021 4 di 15

«Il cantiere ha subito qualche rallentamento, anche a causa del maltempo, ma prosegue e in questi giorni sta avanzando – spiega il sindaco Giovanni Resteghini – Sono quasi completate le vie Volta e Mozzoni, poi si inizierà a lavorare alla sistemazione della piazza davanti alla chiesa parrocchiale».

Avviato con una prima fase di lavori nel 2017, il progetto di sistemazione del centro storico del paese è entrato nel vivo nel 2020 con un complesso intervento che ha visto la sistemazione e l’ammodernamento di tutti i servizi “nascosti” sotto la sede stradale, dalle condutture per l’acqua alle fognature e ai collegamenti elettrici, con la posa di cavi anche per futuri servizi, come la fibra o la rete di videosorveglianza, in modo che non si debba intervenire in futuro rompendo la nuova pavimentazione.

Nelle vie Volta e Mozzoni questa prima fase è stata completata ed è a buon punto il rifacimento della pavimentazione in pietra e granito.

Il cantiere si sposterà quindi nella piazza che fronteggia la chiesa di San Giorgio. L’intervento riguarderà anche un tratto dell’ex statale 344 che attraversa il paese e che passa proprio davanti alla chiesa parrocchiale, dove verrà realizzata una nuova pavimentazione che darà l’idea del sagrato.

«Secondo le previsioni ci vorrà ancora qualche mese – conclude Resteghini – Contiamo completare i lavori entro l’estate, ragionevolmente entro la metà di giugno».