“Regalo il mio vecchio pc a chi ne ha bisogno”

Come posso regalare il mio vecchio pc funzionante a chi ne ha bisogno? A chiederlo è una nostra lettrice che durante le vacanze di Natale ha ricevuto un nuovo portatile e al posto di buttare o mettere sotto al letto quello vecchio, ha pensato di regalarlo a chi ha bisogno. Irene spiega che il suo vecchio pc non è veloce e all’ultima moda, ma può essere adatto per la didattica a distanza, ad esempio. Ecco la sua lettera.

Caro VareseNews,

per Natale mi è stato regalato un nuovo pc portatile. Il mio notebook precedente, nonostante non sia più velocissimo o particolarmente performante, è ancora funzionante.

So che ci sono molti studenti (e con loro le loro famiglie) in grande difficoltà perché non hanno strumenti per la dad, vorrei non buttare via il mio vecchio pc funzionante e donarlo invece a chi potrebbe farne un ottimo uso.

È possibile pubblicare questo annuncio in modo da poter essere contattata da una di queste famiglie in difficoltà?

Chi è interessato può contattare la mail: irene1989@hotmail.com.