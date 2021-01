Una slot machine on line per sapere “Che zona è oggi”

L’idea è davvero simpatica e, ci tengono a precisarlo anche gli ideatori di questo “giochino”, non ha nessuna pretesa di sostituire le informazioni ufficiali. Ma vale la pena scaricarsi il link e tenerlo a portata di mano. Si chiama “Che zona è oggi” (lo trovate anche qui) e funziona come una slot machine: basta inserire regione e data, cliccare “start spin” e la risposta arriva in un attimo. Giuseppe Conte, sì proprio lui in persona, ci comunica con molta disinvoltura, di quale colore è la zona in cui viviamo.

Oltre a quello, “Che zona è oggi” ti consente di scaricare il modulo di autocertificazione e ti rimanda al sito ufficiale del Governo dove viene spiegato cosa è possibile fare e cosa è vietato.

Ma quali menti brillanti hanno concepito questo simpatico gioco? Ecco chi sono:

“Siamo un informatico, una designer e un agronomo e non eravamo nemmeno intorno al tavolo di un bar, dal momento che sono chiusi.

Come ogni progetto che si rispetti siamo partiti da un’esigenza: dare colore alle nostre giornate. Come tutti sappiamo, quando parliamo di colori ci riferiamo alla triade: giallo, arancione e rosso.

Lo slittamento settimanale da una zona cromatica all’altra ci ha gettati tutti in confusione. Così ogni mattina al dilemma “che cosa mi metto” si è aggiunto “ma per andare dove?”

La ricerca di risposte ha sostituto quella dell’outfit perfetto, anche perché ci vuole un bel coraggio a togliersi il pigiama pur sapendo che non varcheremo la porta di casa.

Non si può dire che le informazioni non ci siano, quelle ufficiali, quelle attendibili, quelle diffuse da server più potenti del nostro che riescono a reggere un traffico di visite inaspettato, però non ci sembrava abbastanza.

Volevamo creare qualcosa di immediato. E cosa c’è di più immediato di un colore se non vedere quel colore a pieno schermo?

E cosa c’è di più bello di condividere i propri sentimenti, ma non con una persona qualsiasi, proprio con lui: Giuseppe Conte.

Con la nostra Slot machine, socialmente sostenibile, l’unica in Italia che ti da sempre qualcosa in cambio senza chiederti mai nulla, si può avere tutto questo.

Quindi mettiti comodo, metti da parte le incertezze (ma non troppo, questo rimane un sito non ufficiale) e scopri: CHE ZONA È OGGI.

PS: Ci teniamo a ribadire che questo non è un sito ufficiale.

PPS: Il nostro è soltanto un riferimento grafico alla Slot Machine, ma non ne contempla le modalità di utilizzo.

Al team di chezonaeoggi.it non piace il gioco d’azzardo“.