Un corso on line per diventare artisti con Auser e Spazio Incontro Arti

Auser Busto Arsizio e l’associazione Spazio Incontro Arti organizzano tre appuntamenti on line con l’obiettivo di creare spazi, animarli e abitarli. L’iniziativa, a cura di Fernanda Lombardi, si intitola “Storia di un foglio bianco” e si svolgerà nei giorni 16/23/30 gennaio dalle 17 alle 18.30. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.

Sul tavolo un foglio bianco. Intorno matite, colori, pennelli, forbici, colla. C’è tutto per iniziare da un punto e una linea e arrivare alle radici e alle nuvole, passando per trame e intrecci. Alla fine ci si sentirà tutti un po’ artisti. E’ possibile iscriversi attraverso il sito o mandando una mail a info@spazioincontroarti.it. Per maggiori informazioni si può andare sul sito https://spazioincontroarti.it/.

Il progetto vede coinvolte Auser Busto Arsizio, Auser Gallarate, Evolvere, 26×1, Officina 025, Assieme a Francesco, Liceo Candiani di Busto Arsizio, Istituto Falcone e Liceo dei Tigli di Gallarate, ed è attualmente sostenuto anche dalla Regione Lombardia e dal Ministero per le Politiche sociali.