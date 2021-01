Un questionario per i giovani di Laveno Mombello

Ultimo giorno per compilare il questionario del Comune di Laveno Mombello indirizzato ai giovani del territorio.

L’amministrazione comunale, infatti, ha intenzione di avviare un percorso di dialogo e partecipazione con i più giovani, per poter progettare e realizzare attività dedicate a questa fasci d’età. Proprio per questo motivo, nell’ultimo periodo ha pubblicato un questionario rivolto ai ragazzi e alle ragazze tra i 15 e i 25 anni, residenti a Laveno Mombello o che frequentano i paese per studio, svago, sport.

Il questionario è da compilare entro oggi, martedì 19 gennaio 2020.

Ecco il link da compilare: https://tinyurl.com/y44o4wgg