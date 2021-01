A Vergiate arriva lo sportello telematico

Il Comune di Vergiate ha avviato lo sportello telematico polifunzionale. Attraverso una piattaforma i cittadini potranno presentare in modo guidato e digitale le loro pratiche, comodamente da casa o dall’ufficio, in qualunque momento, 24 ore su 24. Un’iniziativa avviata dal Comune in linea coi principi di semplificazione, accessibilità e trasparenza amministrativa.

La pratica presentata online attraverso lo sportello telematico è completamente sostitutiva di quella in formato cartaceo: questo è possibile poiché il sistema rispetta quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale. I cittadini potranno accedere tramite Carta nazionale dei servizi e Spid.

«L’attivazione ufficiale dello sportello telematico polifunzionale – afferma l’amministrazione – permetterà al Comune di Vergiate di raggiungere rapidamente importanti risultati, in termini di semplificazione nell’interazione tra i cittadini, professionisti e imprese e la pubblica amministrazione, snellimento delle modalità operative interne agli uffici, riduzione dei documenti cartacei».

Per presentare questa novità digitale è stato organizzato un evento online per martedì 26 gennaio 2021, alle ore 18.00. Durante l’incontro verrà spiegato come utilizzare lo sportello telematico e verrà presentato il nuovo sito comunale, ci sarà inoltre spazio per eventuali dubbi o domande. Per partecipare all’evento è necessario iscriversi a questo link https://www.globogis.it/news/happy-hour-digitale-vergiate