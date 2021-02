A8 Milano-Varese, mercoledì chiuso per due ore lo svincolo di Solbiate Arno

Sulla autostrada A8 Milano-Varese, mercoledì 22 febbraio sarà chiuso per due ore, dalle 20 alle 22, lo svincolo di Solbiate Arno, in uscita per chi proviene sia da Milano sia da Varese e in entrata verso Milano e Varese. La chiusura è stata programmata per consentire lavori di ripristino della segnaletica orizzontale. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cavaria al km 34 o di Castronno al km 40. (foto di repertorio)