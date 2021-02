Alzheimer, finanziato il progetto varesino “Star-Ci“

Varese Alzheimer ha ottenuto una liberalità dal Fondo di Beneficenza di Intesa San Paolo per il progetto “Star-Ci – Qualità delle cure per le persone affette da demenze e sostegno alle loro famiglie” accettato e ritenuto meritevole di finanziamento.

Il progetto è effettuato in collaborazione con Ascolom, Associazione della Cooperazione Lombarda, ente accreditato di Regione Lombardia che si occupa della progettazione, gestione ed esecuzione di percorsi formativi per la formazione professionale qualificata nel campo socio assistenziale e sanitario.

Propone un programma di assistenza integrata continuativa per il sostegno della persona affetta da demenza all’interno del proprio nucleo familiare, i beneficiari diretti sono infatti i familiari dei pazienti affetti da demenza.

L’obiettivo generale è agevolare le attività di supporto sostenute dai familiari permettendo un miglioramento della qualità della vita sia del paziente affetto da demenza sia dei suoi familiari ed aumentare la qualità delle cure secondo il protocollo di trattamento per l’assistenza STAR-CI, ideato dalla Prof. ssa Linda Teri dell’Università di Seattle – Washington.

La finalità è integrare i servizi sociali alle cure familiari anche mediante il supporto di servizi di

teleconsulto, cercando di trasferire all’assistenza domiciliare (ai familiari e ai caregivers), un metodo validato scientificamente per l’assistenza nelle residenze sociosanitarie.

“E’ un’opportunità di crescita per gli operatori ed un aiuto in più per i pazienti e i loro familiari” commenta la dottoressa Maria Luisa De Lodovici, Presidente di Varese Alzheimer, “ oltre che un’ occasione di collaborazione con altri enti regionali del terzo settore”.