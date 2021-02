Astuti (Pd): “Mentre aumentano i contagi Moratti e Bertolaso non hanno un vero piano vaccinale”

«Mentre i contagi aumentano paurosamente e si diffonde ogni giorno di più la variante inglese continua a mancare un vero Piano vaccinale». Il capodelegazione del Pd in commissione sanità, Samuele Astuti commenta così l’aggiornamento sullo stato dell’emergenza covid presentato oggi.

«Siamo fermi- afferma Astuti- alle dichiarazioni d’intenti. A giustificazione dei ritardi e disservizi della campagna Moratti e Bertolaso portano come unica spiegazione la carenza di vaccini ma nella realtà ci sono anche altre criticità. La Lombardia non ha un Piano e non è pronta a una rapida vaccinazione di massa: non sono ancora state identificate le strutture per le somministrazioni, non si è ancora concluso il processo di coinvolgimento dei sindaci nella loro ricerca e non si è ancora rimediato alle carenze di personale. E questo a un anno dall’inizio della pandemia. La giunta non può continuare a spacciare come reali mere promesse. Meglio, data la gravità della pandemia, dire la sia pur amara verità».