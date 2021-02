Bertolaso: “A Viggiù vaccineremo prima i frontalieri”

A Viggiù saranno vaccinati con priorità i lavoratori frontalieri.

Lo ha detto questa mattina il responsabile della campagna vaccinale della Lombardia Guido Bertolaso durante la conferenza stampa di presentazione del Piano regionale dei vaccini con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, la vicepresidente Letizia Moratti, l’assessore alla Protezione civile Pietro Foroni.

Bertolaso ha spiegato che per le diverse aree attualmente in zona rossa sono state individuate diverse strategie, legate alla situazione territoriale, all’incidenza dei casi e all’andamento dell’epidemia. Dunque, fatte salve le tempistiche per le categorie a rischio già individuate, a partire dagli anziani over 80, saranno introdotte categorie a rischio specifiche per ciascun territorio.

Per Viggiù la Regione ha individuato nei lavoratori frontalieri una delle categorie più critiche per quanto riguarda la diffusione del contagio. A Bollate, invece, sono state individuate le scuole come punto “caldo” e dunque verranno inseriti gli insegnanti nelle categorie a cui somministrare la vaccinazione con priorità.

Una strategia di mitigazione, agendo su zone circoscritte per far sì che il virus non esca da queste zone, e di contenimento andando a vaccinare le categorie più sensibili.