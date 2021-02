Viggiù resta in “zona rossa” per un’altra settimana

La conferma ufficiale è arrivata dai vertici di Regione Lombardia al sindaco Emanuela Quintiglio: il Comune di Viggiù resterà in “zona rossa” per un’altra settimana.

Il termine della fascia più restrittiva, assunto dalla Regione dopo il focolaio di coronavirus (aggravato dalla presenza di due diverse tipologie di varianti individuate), era stato inizialmente fissato al 24 febbraio ma la nuova decisione è quella di prorogare i termini ancora di altri 7 giorni.

«Il dato esatto dei contagi e delle varianti individuate non mi è stato comunicato e sarà mia premura fornirlo non appena a mia disposizione – conferma il sindaco di Viggiù -. Confermo che Regione Lombardia ha dato disposizioni per la vaccinazione anti covid di tutta la popolazione di Viggiù dai 18 ai 65 anni compresi (vaccino Astrazeneca). La vaccinazione inizierà a partire dai prossimi giorni non appena si avrà sufficiente disponibilità di vaccini».