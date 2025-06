Ritrovata a Milano Mariavittoria, la 74enne scomparsa da Viggiù

Si sono concluse con un lieto fine le ore di apprensione per la scomparsa di Mariavittoria Piazza, la donna di 74 anni che aveva fatto perdere le proprie tracce nel pomeriggio di martedì 24 giugno da Viggiù.

Sin dalle prime ore delle ricerche si era ipotizzato che la donna potesse essersi diretta verso Milano, ipotesi che ha trovato conferma. Mariavittoria è infatti stata trovata nel capoluogo lombardo, dove si era recata da sola. A ricostruire i suoi spostamenti sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione, che l’hanno ripresa in transito.

Una volta accertata la sua presenza in città, i familiari sono stati immediatamente avvisati e i figli si sono messi in viaggio per raggiungerla.