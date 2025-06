Si cerca Mariavittoria, scomparsa ieri da Viggiù

Sono in corso le ricerche per ritrovare la signora Mariavittoria Piazza di 74 anni, che ieri pomeriggio si è allontanata dalla sua abitazione di Viggiù e di cui non si hanno più notizie.

La donna ha preso un autobus di linea diretto a Varese ma i familiari non sanno dove sia andata. Da Varese potrebbe aver preso un treno diretto a Milano. Potrebbe essere disorientata e non in grado di farsi aiutare a tornare a casa.

Mariavittoria al momento della scomparsa indossava dei jeans, una camicetta bianca con foglie verdi, infradito nere e bianche. I capelli sono raccolti, tenuti con un fermaglio marrone come nella foto.

Chi dovesse vederla o avere sue notizie è pregato di contattare subito i figli Giovanni al numero 347 967 9182 o Francesca al 347 4449811.