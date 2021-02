Dopo lo screening di massa vaccinazione per tutti i cittadini di Viggiù

La notizia è sicura al 99%, anche se mancano ancora i dettagli e una conferma ufficiale: tutti i cittadini di Viggiù saranno vaccinati contro il Covid-19.

A dare questa indicazione sono stati l’assessore alla sanità della Lombardia Letizia Moratti e il consulente della Regione Guido Bertolaso, che hanno illustrato al Consiglio regionale la nuova strategia per combattere quella che si sta annunciando come la terza ondata dell’epidemia.

Il sindaco di Viggiù Emanuela Quintiglio, vede prospettarsi finalmente la fine dell’incubo che ha portato il suo paese ad essere al centro dell’attenzione delle autorità sanitarie, unico in provincia di Varese (finora) ad essere “isolato” in zona rossa dal 17 febbraio mentre il resto della provincia restava in zona gialla: «Sono molto contenta, anche se aspettiamo la conferma ufficiale».

Dopo lo screening di massa, con il tampone effettuato a quasi tutti gli abitanti, il paese alle porte con la Svizzera potrebbe essere il primo sottoposto alla vaccinazione generalizzata di tutta la popolazione adulta, a partire dai 18 anni.

Il vaccino somministrato dovrebbe essere, stando alle indiscrezioni, l’AstraZeneca.

Intanto in paese si attende l’ordinanza regionale per la conferma della notizia della proroga per 15 giorni della zona rossa per Viggiù e per i tre comuni lombardi di Bollate, Castrezzato e Mede, anticipata dall’assessore Letizia Moratti a margine della conferenza stampa di oggi.