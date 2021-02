Colpaccio della Varese Academy: Conforama nuovo sponsor del club giovanile

Un nuovo marchio importante entra nel mondo del basket cittadino e in particolare nella Varese Academy Pallacanestro, il club autonomo seppure collegato alla Pallacanestro Varese che si occupa del settore giovanile e che è presieduto da Gianfranco Ponti.

Conforama Italia, società specializzata in mobili, complementi di arredo e decorazione per la casa, è infatti diventato l’abbinamento principale della società biancorossa. Con i suoi 19 punti vendita posizionati in aree strategiche sul territorio nazionale e con oltre 1.400 dipendenti, Conforama è uno dei marchi più forti nel proprio settore e sotto la guida del nuovo CEO – Eric Joselzon – vuole condurre una strategia di riposizionamento del brand nel settore di riferimento, che porterà con sé un grande e profondo cambiamento che coinvolgerà tutti gli ambiti e la filosofia aziendale.

«Siamo felici e orgogliosi che il nome di Conforama Italia possa essere affiancato a quello di Varese

Academy Pallacanestro con la quale condividiamo valori e principi etici di base e un senso di “comunità” e appartenenza al territorio – ha detto lo stesso Joselzon – supportando questi giovani ragazzi a seguire i propri sogni». Il marchio commerciale è radicato, proprio come il basket, sul territorio varesotto visto che lo store che ha sede a Vergiate è il primo della catena.

Proprio partendo da questa circostanza, Conforama è diventato main sponsor della Academy: «L’associazione cestistica ha l’obiettivo di espandere la disciplina della pallacanestro nel panorama italiano attraverso un importante programma di supporto per giovani atleti provenienti da tutto il mondo. Con una forte impronta formativa e nel completo rispetto dei principi sportivi ed etici, Varese Academy Pallacanestro offre a tutti i suoi ragazzi la possibilità di far parte di una comunità mossa da valori imprescindibili, quali l’apprendimento e il senso di appartenenza – si legge nel comunicato diffuso dal club di Gianfranco Ponti – Obiettivo principale dell’Academy è quello di fornire ai ragazzi che ne fanno parte un aiuto concreto che permetta loro di crescere sia da un punto di vista professionale e sportivo, sia da un punto di vista personale».